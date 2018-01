Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Psychologin nach Lünen: Erwachsene müssen Sicherheiten schaffen

WDR 2 | 23.01.2018 | Länge: 03:24 Min.

An der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen soll ein 15-Jähriger einen 14-jährigen Mitschüler erstochen haben. Ein Thema, dass die Beteiligten und auch andere Kinder und Jugendliche beschäftigt und verängstigt. Eltern sollten nicht die aktiven Fragen sein, denn Kinder fragen so viel, wie sie wissen wollen, sagt Sybille Jatzko, Psychologin und Trauma-Therapeutin. Erwachsene müssten Sicherheiten schaffen in solchen Situationen. | audio