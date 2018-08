Kommerzialisierung des Fußballs: Viele Fans sind frustriert

Audio: Früherer SS-Mann Jakiv Palij: Ermittlungen unwahrscheinlich

WDR 2 | 22.08.2018 | Länge: 03:36 Min.

Der aus den USA abgeschobene frühere SS-Mann Jakiv Palij ist in einem Pflegeheim in Ahlen untergebracht worden. Die US-Behörden hatten den 95-Jährigen, der offiziell staatenlos ist, schon seit Jahren abschieben wollen, aber erst am Dienstag (21.08.2018) ließ die Bundesregierung ihn einreisen. Dass gegen den ehemaligen Wärter eines NS-Arbeitslagers ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, sei aber unwahrscheinlich, so der Historiker Heiner Wember auf WDR 2. | audio