"Kölsche Kippa Köpp" lassen jüdische Karnevalstradition aufleben

WDR 2 | 03.03.2019 | 03:58 Min.

In Köln gibt es erstmals seit der NS-Zeit wieder einen jüdischen Karnevalsverein. Die "Kölsche Kippa Köpp" knüpfen an die alte jüdische Tradition im Karneval an, wie der Vorsitzende Aaron Knappstein auf WDR 2 sagte. Die Gruppe sei sich der Historie sehr bewusst. Gefeiert werde ansonsten so wie anderswo auch. Ihr typisches Merkmal ist ein blauweißes Krätzchen.

