Audio: Wohnwagendiebstähle in NRW

WDR 5 Profit - aktuell | 24.08.2018 | Länge: 03:32 Min.

Am Wochenende startet der "Caravan-Salon" in Düsseldorf. Die Branche boomt, in der ersten Jahreshälfte wurden so viele Freizeitmobile neu zugelassen wie nie zuvor. Aber: in NRW geht der Caravan-Klau um. Bernd Debus hat sich auf Spurensuche begeben. | audio