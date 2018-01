Klimaexpertin Kemfert: "Klimaziele aufzugeben ist der völlig falsche Weg"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Neuerscheinung über die Münchner Räterepublik

WDR 3 Mosaik | 09.01.2018 | Länge: 04:46 Min.

Nach der Novemberrevolution von 1918 kam in Bayern für ein paar Monate die Phantasie an die Macht. Es waren Literaten, Dramatiker und Schriftsteller, die den Ton angaben. Der Historiker Ralf Höller erzählt aus ihrer Perspektive die Geschichte der Revolution in München. | audio