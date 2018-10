Klaus Augenthaler: "Die Bayern sind auch nur Menschen"

Audio: WDR 2 Ausflugstipps: Mittelaltermarkt, Taschenlampenkonzert und Wimmelbild-Aktion

WDR 2 | 12.10.2018 | Länge: 02:20 Min.

Unsere Tipps fürs sommerliche Herbst-Wochenende: der Quirinius-Mittelaltermarkt in Neuss, das Taschenlampenkonzert mit dem Musiktheater Rumpelstil in Essen - und eine Fotoaktion in Detmold, bei der die Besucher Teil eines Wimmelbildes vom Hermannsdenkmal werden können. | audio