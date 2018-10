Klangerlebnisse im Westen

WDR 2 | 14.10.2018 | 04:08 Min.

Ein Sonntagsausflug für die Ohren: zum Klangwald am Möhnesee, ins Planetarium Bochum zu einem Hörspiel mit 3D-Sound oder zu einer Klang-Show in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Außerdem gibt es in NRW einige Museen mit Klangerlebnissen.

