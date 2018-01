Kita: Zu wenig Personal um Bildungsauftrag gerecht zu werden

Susanne Beyer leitet eine Kita in Essen - 100 Kinder werden dort von 11 Vollzeit- und 8 Teilzeitkräften betreut. Das reicht aber oft nicht, wenn man dem Bildungsauftrag gerecht werden will, es fehle Zeit für das einzelne Kind, so Beyer auf WDR 2. "Der Anspruch an diesen Beruf ist sehr hoch", Bezahlung und Anerkennung stünden dazu nicht im Verhältnis. Beyer wünscht sich vor allem mehr Personal und Unterstützung aus anderen Bereichen wie Sozialpädagogen und Therapeuten.

