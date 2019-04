"Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung"

Audio: S!sters vor dem ESC: Singen, proben, shoppen

"S!sters", alias Laura "Laurita" Kästel und Carlotta Truman, stehen in dreieinhalb Wochen für Deutschland beim ESC in Tel Aviv auf der Bühne, vorher waren sie zu Besuch im WDR 2 Studio. Das wichtigste sei: "Dass wir unsere allerbeste Leistung abgeben." Bis dahin: "Viel singen, viel proben, viel shoppen." Shoppen? "Wir sind immer noch auf der Suche nach dem perfekten Outfit - nicht so viel Glitzer, nicht so viel Tamtam." | audio