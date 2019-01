Kind krank: Schlechtes Gewissen gegenüber der Firma abstellen

Audio: Wenn das Kind krank ist: Homeoffice und flexible Arbeitszeiten

WDR 2 | 15.01.2019 | Länge: 03:20 Min.

Wenn Eltern in der Firma anrufen, weil das Kind krank ist, stoßen sie nicht immer auf Verständnis. Bei der Softwarefirma Netempire in Rösrath versucht man in so einem Fall, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass der Mitarbeiter an dem Tag gar nicht arbeitet. "Möglichkeiten wie Homeoffice, wie flexible Arbeitszeiten" unterstütze man, sagt Kim Bauer, Mitglied der Geschäftsführung, auf WDR 2. | audio