Kiew vor dem Champions-League-Finale

Audio: Wo gibt es die besten Erdbeeren im Westen?

WDR 2 | 26.05.2018 | Länge: 03:34 Min.

Die Erdbeeren sind richtig früh dran in diesem Jahr. Es ist super Wetter dafür: schön warm - und jetzt wird so richtig geerntet. WDR 2 Reporter Nick von Przewoski ist auf der Suche nach der besten Erdbeere im Westen auf dem Hof Umberg in Bottrop gelandet. Dort erfuhr er unter anderem, dass Erdbeeren am Anfang der Ernte golfballgroß werden können. | audio