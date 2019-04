Audio: "Wie ein Monty Python-Film" - Alexander Graf Lambsdorff zum Brexit-Aufschub

WDR 2. . 03:25 Min. . WDR Online.

Die EU hat Großbritannien eine Verschiebung des Brexit bis zum 31. Oktober angeboten. "Mir kommt das alles langsam vor wie ein Monty Python-Film", so Alexander Graf Lambsdorff, ehemaliger Vizepräsident des EU-Parlaments und nun stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Auf WDR 2 sagt er: "Das Problem ist, dass wir jetzt den Streit, den wir in England schon seit Monaten sehen, nach Brüssel in die europäischen Institutionen rein importieren." | audio