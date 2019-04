Katja Riemann über "Goliath96": Zurück ins Leben geholt

WDR 2. . 04:14 Min. . WDR Online.

In "Goliath96" spielt Katja Riemann eine Mutter, die ihren in selbstgewählter Isolation lebenden Sohn zurück ins Leben holt. Auf WDR 2 erzählte die Schauspielerin, warum sie die Rolle persönlich so sehr bewegte."

