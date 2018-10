Katarina Barley zu #metoo: Im Strafrecht hat sich viel getan

WDR 2 | 12.10.2018 | 04:34 Min.

Ein Jahr #metoo-Debatte: Was hat sich seitdem in Deutschland verändert? Es habe sich im Strafrecht viel getan, betont Bundesjustizministerin Katarina Barley im WDR 2 Interview. Doch in vielen Fällen "geht es gar nicht so sehr um das Juristische", vieles spiele sich unterhalb der strafrechtlich relevanten Ebene ab, betont Barley. "Es braucht Leute, die sagen 'Das ist widerlich'", Männer wie Frauen.

