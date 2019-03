Audio: Fridays for Future: "Schulschwänzen nicht relativieren"

WDR 2 | 15.03.2019 | Länge: 05:05 Min.

Jugendliche demonstrieren heute in mehr als 100 Staaten unter dem Motto "Fridays for Future" für den Klimaschutz - auch im Westen. FDP-Chef Christian Lindner begrüßt das politische Engagement, betont aber: "Wir können doch nicht in Nordrhein-Westfalen Unterrichtsausfall beklagen, da gehen Eltern und Schüler auf die Barrikaden, und wenn angebotener Unterricht - auch aus edlen Motiven - abgelehnt wird, dann wird Schulschwänzen geradezu verklärt." | audio