Karius' Gehirnerschütterung: "Normalerweise muss das ein Arzt erkennen"

Audio: Ärztemangel macht sich auf dem Land stärker bemerkbar

WDR 2 | 05.06.2018 | Länge: 02:47 Min.

Wie kann man mehr Ärzte aufs Land locken? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will am Dienstag (05.06.2018) seine Pläne vorstellen. Allein im Jahr 2016 seien in NRW mehr als 450 Hausärzte in Ruhestand gegangen, aber nur 220 seien neu zugelassen worden, berichtet Tim Belke, WDR 2 Aktuell. Der Mangel mache sich auf dem Land stärker bemerkbar, weil für junge Ärzte die Städte oft attraktiver seien. | audio