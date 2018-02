Kältetipps: Akku aufladen, Wäsche trocknen und Pflanzen schützen

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Syrien-Kenner: Ohne fremde Unterstützung für Assad wäre dieser Krieg längst zuende

WDR 2 | 23.02.2018 | Länge: 05:55 Min.

Welche Interessen schüren den Krieg in Syrien? Russland wolle nicht, dass dieses Syrien unter den Einfluss der Amerikaner geriete, so der Journalist und Syrien-Kenner Andreas Zumach auf WDR 2. Der Iran wiederum unterstütze Assad, weil dessen Regierung die schiitischen Minderheiten in Syrien schütze. Würden all diese Hilfen mit Waffen, mit Geld, mit Logistik, mit Öl, mit Kämpfern, "dann wäre dieser Krieg längst zu Ende", so Zumach. | audio