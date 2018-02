Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Koalitionsvertrag: Rechtlich bindend oder nicht?

WDR 2 | 08.02.2018 | Länge: 02:27 Min.

CDU, CSU und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Wie verlässlich ist so ein Dokument? Könnte man das, was in dem 177 Seiten starken Papier drinsteht, am Ende sogar einklagen? Bettina Nutz, WDR 2 Berlin. | audio