Audio: Shutdown zu Trumps Amtsjubiläum

WDR 2 | 20.01.2018 | Länge: 03:12 Min.

Genau am ersten Jahrestag des Amtsantrittes von Präsident Trump ist in den USA eine Haushaltssperre, der sogenannte Shutdown, in Kraft getreten. Korrespondentin Martina Buttler hat auf WDR 2 Bilanz der vergangenen zwölf Monate gezogen. Die Steuerreform und die gute Wirtschaftslage würden von Trumps Basis bejubelt. | audio