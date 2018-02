Jens Spahn: "Den Münsterländer in mir kann ich gar nicht verleugnen"

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Kälte in NRW: Wie reagieren Betriebe, wie helfen Städte Obdachlosen?

WDR 2 | 27.02.2018 | Länge: 02:43 Min.

Kältewelle im Westen: In den Nacht auf Montag sanken die Tempertauren auf Tiefstwerte bis zu -14 Grad. Und auch in den kommenden Tagen wird es eisig. WDR Reporterin Frederike Müllender war unterwegs in NRW: Wie reagieren Betriebe und Handwerker. Was unternehmen Städte, um Obdachlosen zu helfen? | audio