Irene Mihalic: "Rechtsextremismus und Hass sind keine Meinung"

Audio: Rechtsextremismusexperte: "Kann sich jederzeit wiederholen"

WDR 2 | 28.08.2018 | Länge: 03:18 Min.

Wie konnte sich der Mob so schnell in Chemnitz organisieren? Olaf Sundermeyer ist Rechtsextremismusexperte. Seit Jahren gebe es in Chemnitz eine besonders harte, rechtsextremistische Szene, die sehr mobilisierungsfähig sei. Sundermeyer warnte auf WDR 2, dass eine solche Situation jederzeit zu erwarten sei. "Sobald wir so ein Ereignis haben wie die Gewalttat auf dem Stadtfest, werden wir das jederzeit an verschiedenen Orten in Deutschland erleben." | audio