Idyllischer Waldweihnachtsmarkt wird von Besuchern überrannt

WDR 2 | 07.12.2017 | 03:32 Min.

Eigentlich war er ein Geheimtipp, der kleine Waldweihnachtsmarkt in Kreutzhäuschen bei Overath. Doch inzwischen strömen tausende Besucher von überall her in das 75-Seelen-Örtchen. Betreiber Meinolf Mütherich erklärte auf WDR 2, wie er den Massenandrang eindämmen will.

Audio Download .