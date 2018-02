Hohe Kosten für ungewollt kinderlose Paare

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stefanie Drese (SPD): "Unverheiratete Paare genauso wie verheiratete behandeln"

WDR 2 | 01.02.2018 | Länge: 02:09 Min.

Kinderwunschbehandlungen werden staatlich gefördert - allerdings nicht in allen Bundesländern in gleichem Ausmaß. In Mecklenburg-Vorpommern werden seit 2017 auch unverheiratete Paare finanziell bei der Behandlung unterstützt. Stefanie Drese, Sozialministerin des Landes, sagte dazu auf WDR 2: "Das entspricht moderner Familienpolitik". | audio