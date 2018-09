Audio: Todesfall in Chemnitz: 22-jähriger Tatverdächtiger ist frei

WDR 2 | 18.09.2018 | Länge: 02:47 Min.

Tatmotiv und Hergang des Streits in Chemnitz, in dessen Folge in 23-jähriger starb, sind immer noch unklar. Nun wurde einer der beiden in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen freigelassen - es gebe keinen dringenden Tatverdacht mehr. Der zweite Tatverdächtige bleibt in Untersuchungshaft, hier hätten sich die Verdachtsmomente verdichtet. WDR 2 Reporter Peter Neumann mit Informationen zum Ermittlungsstand. | audio