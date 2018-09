Audio: Yvonne Gebauer: Generelles Handyverbot ist nicht zeitgemäß

WDR 2 | 05.09.2018 | Länge: 05:02 Min.

In Frankreich gilt zum Schulstart ein generelles Handyverbot - außer der Lehrer erlaubt es aus Unterrichtsgründen. Ein generelles Handyverbot sei nicht zeitgemäß, sagt Yvonne Gebauer, NRW Schulministerin. "Wir wollen in NRW die Schulen in eine digitale Zukunft führen." Es gäbe an den Schulen jetzt schon eine handyfreie Zeit und eine Zeit, in der pädagogisch sinnvoll das Handy zum Einsatz kommt. | audio