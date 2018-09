Audio: Anke Engelke: "Der schönste Film der Welt"

WDR 2 | 05.09.2018 | Länge: 07:19 Min.

Frech, jung, pubertär - am Donnerstag (05.09.2018) kommt der Film "Das schönste Mädchen der Welt" in die Kinos. Die Geschichte beruht auf Cyrano de Bergerac und spielt in der Schule. Anke Engelke spielt mit und empfiehlt auf WDR 2: "Das ist ein Film, den man in der Gemeinschaft nochmal doppelt genießen kann." | audio