Audio: Der Komponist Julius Eastman wird wiederentdeckt

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 24.11.2017 | Länge: 06:00 Min.

Julius Eastman standen in der Neue-Musik-Szene in den USA der 1970er alle Türen offen. Dann gingen seine Partituren verloren und schließlich er selbst. Jetzt wird in Köln seine Musik aufgeführt - und Fabian May erzählt von einem zu Unrecht vergessenen Komponisten. | audio