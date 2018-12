Audio: Ausflugstipps: Nikolausparty, Bier-Lagerverkauf und Basteln

WDR 2 Reporterin Inga Drews hat die Tipps für Ihr Wochenende im Westen: Nikolausparty im Schwimmbad in Kempen mit Tauchwettbewerb und Rutsch-Challenge, Kinderweihnachtsfest auf Schloss Burg in Solingen mit Allem rund ums Basteln oder Bier-Lagerverkauf in Düsseldorf mit speziellen Starkbieren. | audio