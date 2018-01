Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Sicherheitslücke bei Computern und Handys: Nutzer müssen Update installieren

WDR 2 | 04.01.2018 | Länge: 02:56 Min.

Massive Sicherheitslücke bei den meisten Computern und Handys - Hacker könnten über Umwege auf den PC zugreifen, so WDR 2 Computerexperte Jörg Brunsmann. Problem macht vor allem eine Technik, die in den Prozessoren verbaut ist, und zwar seit Mitte der 1990er Jahren. Genau das mache die Computer so anfällig, so Brunsmann. Nutzer könnten nur das Update installieren, um sich zu schützen. | audio