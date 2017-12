Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zugunglück bei Meerbusch: Notbremsung hat Schlimmeres verhindert

WDR 2 | 06.12.2017 | Länge: 03:26 Min.

Wie kam es zu dem Zugunglück bei Meerbusch? Der Lokführer des Güterzuges gab an, er habe Grün bekommen und in dem Moment sei auch schon der Personenzug hintendraufgeknallt. Als sicher gilt, dass der Personenzug in diesem Streckenabschnitt gar nicht habe fahren dürfen, so WDR 2 Reporter Benjamin Sartory. | audio