Grundschullehrermangel: "Weckruf an die Politik"

WDR 2. . 03:44 Min. . Verfügbar bis 08.09.2020. WDR Online.

Rund 26.000 Lehrer werden bundesweit bis zum Jahr 2025 an Grundschulen fehlen, deutlich mehr als bislang angenommen. Die Zahlen seien ein "Weckruf an die Politik", betont Anne Deimel, Verband Bildung und Erziehung NRW und Leiterin einer Grundschule in Arnsberg. Seit Jahren seien zu wenig Lehrkräfte ausgebildet worden. "Seiteneinsteiger willkommen", sagt sie. Aber: "Grundschule hat sich massiv geändert - sehr heterogene Klassen, Inklusion, Integration. Das fordert eine hohe Fachkompetenz."

