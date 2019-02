Grundrente: CDU hält an Bedürftigkeitsprüfung fest

WDR 2 | 05.02.2019 | 03:41 Min.

Grundrente in Höhe von 900 Euro für jeden, der 35 Jahre gearbeitet hat - so der Vorschlag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Union reibt sich an der fehlenden Bedürftigkeitsprüfung. So auch Carsten Linnemann, Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Es sollte das umgesetzt werden, was im Koaltionsvertrag vereinbart worden sei, so Linnemann im WDR 2 Interview.

Audio Download .