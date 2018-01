Großbritannien hat Staatssekretärin für Einsamkeit ernannt

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: SPD-Parteitag: Sparsamer Applaus für Schulz

WDR 2 | 21.01.2018 | Länge: 03:30 Min.

Der Chef hat schon gesprochen: Martin Schulz hat auf dem SPD-Sonderparteitag in Bonn für eine Neuauflage der Koalition mit CDU und CSU geworben. Für seine Rede bekam er nur mäßigen Applaus. Vom Bauchgefühl her sind die 600 Delegierten komplett dagegen, noch einmal mit Angela Merkel in eine Regierung zu gehen, meint Katrin Brand, WDR 2 Bonn. | audio