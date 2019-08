Audio: Bildungsexperte: Linnemann fischt am rechtspopulistischen Rand

WDR 2. . 03:15 Min. . WDR Online.

Carsten Linnemann, CDU-Fraktions-Vize im Bundestag, möchte, dass Kinder, die kein Deutsch sprechen, noch nicht zur Grundschule gehen sollen. Kinder auszuschließen sei Quatsch, sagt WDR 2 Bildungs-Experte Armin Himmelrath. Sie sollten so früh wie möglich rein in die Grundschule, um Deutsch zu lernen. Linnemann fische mit seiner Forderung am rechtspopulistischen Rand. | audio