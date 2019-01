Golden Globes: Bohemian Rhapsody zweimal ausgezeichnet

Audio: IT-Experte: "Sparsam mit den eigenen Daten sein"

WDR 2 | 07.01.2019 | Länge: 04:20 Min.

Es ist einfach an Daten zu kommen, das zeigt der jüngste Hacker-Angriff. Sind wir zu leichtsinnig im Umgang mit unserer Daten? Dr. Sandro Gaycken, IT-Experte am Digital Society-Institut, sagte auf WDR 2, dass es uns oft zu einfach gemacht werde. Er fordert von der Politik, "die Betreiber zu zwingen ein gewisses Mindestmaß an Sicherheit zu garantieren". Er rät allen Usern sparsam mit den persönlichen Daten zu sein. Das Internet ist die breite Öffentlichkeit "und es ist nicht sicher", so Gaycken. | audio