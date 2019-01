Audio: Deutsche in London zum Brexit-Dilemma: Umzug mit der Familie wäre schwierig

WDR 2 | 17.01.2019 | Länge: 03:35 Min.

Nach der Ablehnung des Brexit-Deals im britischen Parlament hat Premierministerin Theresa May ein Misstrauensvotum überstanden. Wie es weitergeht, bleibt aber unklar. Laura Horsfall kommt aus Bonn und lebt seit zehn Jahren in London. London zu verlassen, sei zwar eine Option, sagt sie auf WDR 2. Aber: "Mit der Familie zieht man nicht mal einfach so in ein anderes Land." Schließlich habe sie auch ein Kind - und ihr Mann spreche nicht so gut deutsch. | audio