GEW NRW zu späterem Unterrichtsstart: Mittagstief macht Schüler wieder schläfrig

WDR 2 | 26.12.2018 | 02:56 Min.

Wenn Jugendliche erst um 9 Uhr mit der Schule starten, sind sie aufnahmefähiger, so das Ergebnis einer aktuellen Studie. Das führe aber dazu, dass der Unterricht, der morgens nicht gemacht werde, hinten dran gehängt werden müsse, so Dorothea Schäfer, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, auf WDR 2. Und in den frühen Nachmittagsstunden, im sogenannten Mittagstief, würden die Schüler eher wieder schläfrig.

