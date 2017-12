Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Opferbeauftragter Kurt Beck: "Terror bedeutet: Einzelne sind betroffen, alle sind gemeint"

WDR 2 | 19.12.2017 | Länge: 03:00 Min.

Am 19.12.2016 raste ein LKW auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin - zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Am Montag (18.12.2017) traf sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Opfern und Hinterbliebenen des Anschlags. WDR 2 sprach mit Kurt Beck, Opferbeauftragter der Bundesregierung, über die Aufarbeitung und Konsequenzen aus der Tat. | audio