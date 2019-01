Audio: Filmische Holocaust-Darstellungen in der Debatte

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 23.01.2019 | Länge: 06:16 Min.

Vor 25 Jahren kam Steven Spielbergs Film "Schindlers Liste" in die deutschen Kinos. Am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, kehrt das Drama für einen Tag zurück auf die große Leinwand: 400 Kinos in Deutschland zeigen den Film am 27.1.2019. Wie zeitgemäß ist Spielbergs Darstellung von NS-Zeit und Holocaust heute, fragt Scala. | audio