Geiselnahme in Frankreich - Täter beruft sich auf IS

WDR 2 | 23.03.2018 | 01:36 Min.

Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat der Täter sich auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) berufen. Die Geiselnahme hatte am Freitagvormittag (23.03.2018) in Trèbes begonnen. Laut Zeugenaussagen waren Schüsse gefallen. Der französische Fernsehsender TF1 meldete zwei Tote und zwölf Verletzte.

