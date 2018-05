Frustrierte Einbrecher klauen zwei Pakete Eis aus Kindergarten

WDR 2 | 30.05.2018 | 01:50 Min.

Die kleinen Besucher im Kindergarten St. Elisabeth in Kleve müssen auf ihr Eis verzichten. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde dort eine Türe aufgehebelt und zwei Pakete Eis am Stiel geklaut, berichtet Anna Stammen, Polizeisprecherin in Kleve. Ihre Vermutung: Die Täter waren so frustriert, dass sie nichts anderes im Kindergarten gefunden haben, dass sie das Vanilleeis mit Schokoüberzug mitgenommen haben.

Audio Download .