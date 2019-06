Freibadsaison: Schwimmmeister dringend gesucht

Audio: Hasskommentare im Netz: Gegen Plattformen vorgehen

Im Kampf gegen Hasskommentare im Internet ist die Polizei am Donnerstag in mehreren Bundesländern im Einsatz gewesen. Was können Betroffene unternehmen, wenn sie im Netz verunglimpft werden? "Das muss man nicht ertragen", betont Medienrechtler Christian Solmecke. Am schnellsten sei zumeist der Weg, gegen die Plattformen vorzugehen, über die die Hasskommentare verbreitet werden. "Die Verursacher sind meistens so feige, dass sie sich hinter Pseudonymen verbergen." | audio