Frauen in sozialen Medien: "Das Bild ist extrem uniform"

Audio: Eine Frau an den Maschinen: Ricarda Roggan

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 30.01.2019 | Länge: 05:29 Min.

Ricarda Roggan ist eine gefragte Fotografin. Ihre Werke sind in öffentlichen Sammlungen vertreten, wie der Bundessammlung zeitgenössischer Kunst in Bonn. Jetzt ist in Düssseldorf die Ausstellung "Ex machina" zu sehen. | audio