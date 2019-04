Forscher: Mehr als ein Drittel der neugeborenen Mädchen wird 100

Audio: Urlauber auf Sri Lanka: "Schon ein sehr mulmiges Gefühl"

WDR 2. . 03:19 Min. . WDR Online.

Jan Lichtwitz aus Velbert macht Urlaub in Sri Lanka. Über die Stimmung im Land nach den Anschlägen erzählte er auf WDR 2: "Die Straßen sind leer, manche fühlen sich erinnert an die Zeit vor zehn Jahren, an den Bürgerkrieg." | audio