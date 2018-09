Audio: Wohngipfel: "Mehr bauen in den Städten"

WDR 2 | 21.09.2018 | Länge: 03:57 Min.

Wohnen in vielen Großstädten und Ballungsräumen ist teuer und die Preise steigen zusehends, auch in Nordrhein-Westfalen. Ein Wohngipfel in Berlin soll Lösungen bringen. Michael Voigtländer, Institut der Deutschen Wirtschaft, sieht das Problem vor allem in Personalengpässen bei Bauämtern und in zu komplizierten Genehmigungsverfahren. | audio