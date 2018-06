Audio: Altenpfleger über Belastung in der Pflege: "Das ist nicht zu leisten"

WDR 2 | 20.06.2018 | Länge: 03:03 Min.

Der Bund will 13.000 zusätzliche Stellen in stationären Pflegeeinrichtungen schaffen und das Pflegestellenprogramm in Krankenhäusern ausweiten. Björn Rudakowski, Altenpfleger, schilderte auf WDR 2 die starken Belastungen in seinem Beruf und welche Auswirkungen das hat. | audio