Flug zur ISS: Die letzten Rituale vor dem Start

Audio: Flug zur ISS: "Von hinten anpirschen"

WDR 2 | 06.06.2018 | Länge: 02:21 Min.

300 Tonnen Treibstoff und 26 Millionen PS werden die Sojus-Kapsel mit Alexander Gerst in weniger als zehn Minuten ins All bringen. Und trotzdem brauchen die Astronauten zwei Tage bis zur ISS. Tatsächlich gibt es schnellere Routen, sagt Jan Friese, WDR 2 Wissenschaft. Aber dieses Mal muss die ISS mit diversen Flugmanövern noch 200 Höhenkilometer überwinden und sich dann im Schritttempo von hinten an die Internationale Raumstation annähern. | audio