Flüchtlingsschiff "Diciotti": Machtpoker um gerechte Verteilung

WDR 2 | 23.08.2018 | 03:30 Min.

Seit Tagen liegt das Flüchtlingsschiff "Diciotti" im Hafen der italienischen Hafenstadt Catania. Die italienische Regierung will die Menschen nicht von Bord lassen, so lange sich nicht andere EU-Staaten verpflichten, einen Teil von ihnen aufzunehmen. Die Situation könnte sich auch in Zukunft wiederholen. Karin Bensch, WDR 2 Brüssel.

