Film "The Cleaners": Sie putzen das Internet

Audio: Kohlenstaub zwischen den Zeilen

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 21.05.2018 | Länge: 04:39 Min.

Der Pütt, die Stammkneipe am Sportplatz, das Musikcorps: In seinem Roman "Marschmusik" hat der Schriftsteller und Journalist Martin Becker sie zur Bühne einer Suche nach der eigenen Kindheit am Rand des Ruhrgebiets gemacht. Was passiert mit der berühmten Arbeiterliteratur des Ruhrpotts, wenn die letzte Zeche dicht macht, fragt Becker aus gegebenem Anlass. | audio