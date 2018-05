FC Bayern verpasst Einzug ins Champions-League-Finale

Audio: Club-Legenden im Westen: Das "Old Daddy" in Duisburg

WDR 2 | 01.05.2018 | Länge: 05:30 Min.

Viele legendäre Clubs im Westen sind inzwischen Geschichte. Auch das "Old Daddy" Duisburg gibt es in dieser Form nicht mehr. Zwar wird es bis heute unter dem Namen "Kultkeller" weiterbetrieben, aber es ist nicht mehr der gleich Laden wie früher, auch wenn sich an der Inneneinrichtung so gar nichts verändert hat, berichtet Ralf Kennel, WDR 2 Musik, der Teile seiner Jugend in dem Gewölbekeller verbracht hat. | audio